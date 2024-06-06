منتخب الشباب يشارك في النسخة الثالثة لبطولة «غرب آسيا»

يشارك المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة في النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب، التي تستضيفها مدينة الطائف في السعودية، خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى الخامس من يوليو المقبل. وتأتي مشاركة «أبيض الشباب» في البطولة، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في شهر سبتمبر المقبل.

وتضم بطولة غرب آسيا 12 منتخباً، هي: الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، عُمان، اليمن، الكويت، سورية، لبنان، الأردن، فلسطين، إلى جانب منتخب ألبانيا «ضيف من خارج المنطقة».

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة التي ستقام على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب نادي عكاظ، ومن المقرر سحب قرعة البطولة يوم 18 الجاري. ويسعى المنتخب إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه البطولة، وذلك تحضيراً للاستحقاقات المهمة المقبلة، وعلى رأسها تصفيات النهائيات الآسيوية.

. البطولة تقام في مدينة الطائف بالسعودية بين 25 الجاري و5 يوليو المقبل.