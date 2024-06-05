تألق منتخب المواي تاي في بطولة العالم

حقق منتخب الإمارات نتائج مميزة في منافسات بطولة العالم للمواي تاي المقامة حاليا في مدينة باتراس باليونان تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للمواي تاي وتستمر منافساتها حتى العاشر الجاري. ونجح لاعبو منتخبنا من تقديم أداء رائع ومستوى فني متقدم خلال منافسات البطولة.

وأسفرت نتائج اليوم الخامس عن تأهل عماد يوسف إلى نصف نهائي وزن 81 كجم بعد فوزه على الكندي سيمون بونيلو ماكواري في ربع النهائي وفوز لاعبنا خالد مفيد وتأهله إلى نصف نهائي تحت وزن 86 كجم بعد انتصاره في دور الثمانية على العراقي حسين الجبيناوي، فيما حقق محمد تويزي انتصارا رائعا على التركي صالح سامت أوروتش في ربع النهائي قاده للتأهل للمربع الذهبي في وزن 51 كجم.

وكان قد ضمن في وقت سابق التأهل للأدوار المتقدمة كل من: تيم هدلا لنصف نهائي وزن 71 وسلامة الجنيبي لنهائي وزن 75 كجم ومحمد مرضي لربع نهائي وزن 67 كجم كلاس A ومحمد كريمي لربع نهائي وزن 67 كجم.