"أبوظبي" و"أمباير" يُتوجان ببطولة دوري الكرة للسيدات للمستويين الأول والثاني

توج فريق نادي أبوظبي ببطولة دوري السيدات لكرة القدم "المستوى الأول" لموسم 2023-2024، بعد فوزه على فريق (بنات إف سي)، فيما حصد فريق أمباير لقب المسابقة "المستوى الثاني" بعد تغلبه على فريق بيك برو، في الجولة الأخيرة للدوري التي أقيمت مساء أمس على ملاعب اتحاد الكرة بدبي.

وشهدت مراسم التتويج أمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيسة لجنة الكرة النسائية، وسلّمت الميداليات الذهبية للمركز الأول للاعبات فريق نادي سيدات أبوظبي، وفريق أمباير، كما سلّمت الفريقين درعي المسابقة للمستويين الأول والثاني.