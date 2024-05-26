الزيودي.. بطلة من ذهب في مونديال ألعاب القوى

تألقت يوم أمس نجمة منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم، مريم الزيودي، في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في اليابان «كوبي 2024»، وذلك بعد أن نالت صدارة الترتيب والميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلّة للسيدات فئة F40، بعد خوضها نهائي المسابقة وتفوقها على أفضل لاعبات العالم في هذه المسابقة.

وبهذا التفوق، حصلت الزيودي على التأهل المباشر إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». وحققت مريم الزيودي رقماً مميزاً بلغ 8.49 أمتار في أفضل محاولة ضمن ست محاولات في دفع الجلة، وكانت الذهبية مسك ختام مشاركة المنتخب في بطولة العالم.

وهنأ محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، مريم الزيودي بعد إنجازها الكبير، وتحقيقها الذهبية الثانية للإمارات في بطولة العالم، وقال في تصريح صحافي إنه «سعيد بما قدمته الزيودي من جهد وما بدر عنها من قوة الإرادة والمهارات الفنية والبدنية»، مؤكداً على أهمية ختام البطولة باعتلاء منصّات التتويج بعد البداية الرائعة التي كانت بالإنجاز الذهبي ذاته من قبل اللاعب محمد الحمادي.

وأكد الهاملي أن حصد لاعبي المنتخب ميداليتين ذهبيتين خلال المشاركة في واحد من أرفع المحافل العالمية هو نتاج جهد وعمل كبير من قبل اللاعبين والمدربين والإداريين في منظومة الرياضة البارالمبية الوطنية، وكذلك نتيجة الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن ما تحقق يعد حافزاً قوياً لتحقيق الإنجازات المماثلة مع اقتراب دورة الألعاب البارالمبية.

• مريم الزيودي نالت الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة.