كأس الوثبة في ضيافة إيطاليا اليوم

يحتضن «مضمار كابنيللي» بالعاصمة الإيطالية روما اليوم سباق كأس الوثبة «ستاليونز» لمسافة 1700 متر، وذلك للخيول العربية الأصيلة في عمر ثلاث سنوات بمشاركة سبعة خيول.

وتتصدر التوقعات «فرح اتش سي ام» بقيادة مانويل بوركو، و«فلاي ديزرت» بقيادة فرانسيسكو ديتوري، وكلاهما مملوك لـ«فالنتيسي دوجز» للخيول بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني.

ومن المتوقع أن يشهد السباق تنافساً قوياً بالنظر إلى الخيول المشاركة، إذ يدفع أيضاً المالك جاكيولي سانتيني بالمهرة «فرح داجوبيو» بقيادة أندريا فيلي، وبإشراف المدربة كاميليا تراباسي.

ويدخل الترشيحات أيضاً المهر «فيسبروي» المملوك لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميلانو ناردوزي، وقيادة الفارس جيرمانو مارسيللي.