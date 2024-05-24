دبي تؤهل أبطال ثلاثيات السلة إلى نهائيات المونديال

تأهل فريقا «أساطير الإمارات» للرجال، و«الفتيات الذهبية» للسيدات، من منافسات بطولة ثلاثيات كرة السلة (ريد بل هاف كورت)، إلى نهائيات بطولة العالم لثلاثيات كرة السلة بالشوارع (ستريت بول)، بعد ختام المنافسات التي أقيمت في دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويشارك الفريقان في المنافسات العالمية التي ستقام شهر أكتوبر المقبل في نيويورك بالولايات المتحدة، ممثلين عن دولة الإمارات لمواجهة أبطال العالم المتأهلين من 21 دولة، بعد أن قدما أداءً قوياً طوال فترة منافسات البطولة التي أقيمت في أنحاء مختلفة من الدولة، وأقيمت نهائياتها في عين دبي بمنطقة جي بي آر، وشارك فيها أكثر من 160 فريقاً من الرجال والسيدات، واستمرت على مدار أربعة أسابيع.

وامتدت كل مباراة 10 دقائق، وكان الفائز صاحب الرصيد الأكبر من النقاط، والفريق الذي حصد 21 نقطة قبل انتهاء الوقت الأصلي يكون هو الفريق الفائز، أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل في نهاية الوقت المحدد، يكون الفوز من نصيب الفريق الذي يسجل نقطتَين أولاً، وتحتسب النتيجة النهائية على أنها 21-20، وليس 22-20.