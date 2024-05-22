عدسات عالمية تبرز جمال شواطئ دبي في «القفال 33»

حظيت النسخة الـ33 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي أقيم، السبت الماضي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتغطية مميّزة من وسائل إعلام عالمية، نشرت عدداً من الصور بعدسات المصورين من وكالات الأنباء كالوكالة الأوروبية (إيبا) ووكالة زوما والوكالة الألمانية، فيما بثت وكالة الصحافة الفرنسية فيديو مدته (دقيقة واحدة) عن مراحل السباق.

وانطلق السباق بالقرب من جزيرة صير بونعير، مروراً بجزيرة القمر في عمق مياه الخليج العربي، وصولاً إلى خط النهاية في شواطئ جميرا.

وأظهرت مجموعة من الصور الملتقطة عند المراحل الحاسمة من السباق، جمال الواجهة البحرية لإمارة دبي، وسحر أفق دبي الخلاب، مسجلة لحظات جميلة امتزجت فيها روعة الماضي الجميل بالحاضر الزاهي.