حمدان بن محمد يهنئ الوصل على الفوز بلقب الكأس

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نادي الوصل بعد فوزه أمس، بلقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مبروك لنادي الوصل.. للجماهير واللاعبين وللفريق الإداري، الناموس لراعي الوصل الأول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم». وأضاف سموه: «كما نشكر نادي النصر على ما قدمه من أداء خلال الموسم الجاري، ووصولهم لنهائي كأس رئيس الدولة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين».