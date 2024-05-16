48 مقاتلا ومقاتلة يتنافسون غدا في النسخة الذهبية لـ "محاربي الإمارات" بأبوظبي

تنطلق غدا الجمعة منافسات بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، التي تقام على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض"أدنيك" من خلال النسخة العربية والأفريقية 49، والدولية 50 (الذهبية)، بمشاركة 48 مقاتلا ومقاتلة من جميع أنحاء العالم، يتنافسون خلال 24 نزالا قويا، فيما تتضمن النسختين 5 ألقاب.

وتشهد المنافسات بالنسخة العربية والأفريقية 49، 12 نزالا، بمشاركة 24 مقاتلا ومقاتلة، فيما تقام النسخة الدولية "50" الذهبية السبت، وتشهد 12 نزالا، بمشاركة 24 مقاتلا.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحدث، الذي عقد في فندق شنغاريلا أبوظبي، بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة، ويعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، ونخبة من أبطال الفنون القتالية المختلطة.

ويشهد اليوم الأول (النسختين العربية والافريقية)، النزال المرتقب بين البطل الفلسطيني راني سعدة، والجنوب أفريقي سيدريك دويك، وكذلك بين الكويتي عبدالله البوشهري، والكاميروني جارويس ديا، بالإضافة لمشاركة كل من العراقي حسين سالم، واللبناني علي يزبك، والمصري محمود عاطف، والسنغالي ببابكار نيايج، في بقية النزالات.

وتقام السبت النسخة 50 (الذهبية)، حيث ينتظر أن يتوج 3 أبطال في 3 فئات مختلفة، وهم وزن الذبابة بين ياماتو فوجيتا من اليابان أمام إياغو ريبيرو من البرازيل، يليه المنافسة على لقب وزن المتوسط في النزال الرئيس المشترك بين شخبان الخاسوف من روسيا، أمام طاهر ابدليياف من أذربيجان.

وتختتم فعاليات النسخة 50 بنزال وزن الريشة بين صامويل بارك من السويد أمام نجم "محاربي الإمارات" الأردني علي القيسي.

وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية أن البطولة استطاعت على مدار السنوات الماضية، أن تؤكد مكانتها، وتجذب الجماهير من مختلف دول العالم، في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده منذ تأسيسها.

وقال : منذ انتقال مسؤولية تنظيم البطولة إلى شركة بالمز الرياضية، عملنا على تكريس خبراتنا، ومواردنا من أجل دعم الحدث، ووصلنا بها إلى مكانة مرموقة، في ظل التطور الملحوظ لبطولات الفنون القتالية المختلطة على كافة الأصعدة.

وأضاف : تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاقة النسخة 50 من البطولة، وهو ما يجعلنا نعلن عن حصاد الفترة الماضية، الذي شهد إقامة 523 نزالا، شارك فيهم 798 مقاتلا من 100 جنسية، بالإضافة إلى 43 نزالا على ألقاب البطولة في مختلف الفئات والأوزان.