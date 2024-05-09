راشد بن حمدان يطلع على تحضيرات سباق «القفال 33»

استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ33 للمسافات الطويلة، الذي يقام بدعم ورعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11 إلى 19 الجاري.

ووقف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات والتجهيزات الجارية، لتنظيم وإنجاح الكرنفال الرياضي التراثي العريق، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي بدأ عام 1991 بفكرة من مؤسسه المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكون الحدث رسالة تتوارثها الأجيال احتفاء بإرث الآباء والأجداد.

وثمّن رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، الدعم المتواصل والاهتمام الكبير من راعي السباق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي أسهم في استمرار الحدث الكبير الذي يُعدُّ موعداً يترقبه الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأثنى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجهة المنظمة للسباق وشركاء النادي الاستراتيجيين في إنجاز الخطوات اللازمة والضرورية التي تضمن أمن وسلامة المشاركين في انتقالهم إلى جزيرة صير بونعير ووصولهم بسلام بعد السباق وإنجاح الحدث.

ووجّه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وفد اللجنة العليا المنظمة للحدث على العمل لتسهيل مهمة المشاركين، وتذليل الصعاب، واختيار الموعد المناسب لإقامة الحدث في صورة زاهية وجميلة، تناسب مكانته الكبيرة ليواصل السباق في النسخة رقم 33، تسجيل الأرقام القياسية والكبيرة التي تبرز في كل موسم.

وأعرب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، في ختام اللقاء عن أمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المشاركين من الأطقم، ملّاك ونواخذة وبحارة، مؤكداً أن الجميع سيكون فائزاً بالمشاركة والحضور في هذا العرس الكبير.

وتسلّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، من وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال33» هدية تذكارية قدمها له نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة سيف السويدي، بحضور عضوي اللجنة خالد بن دسمال ومحمد الفلاحي.