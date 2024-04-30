أخبار سريعة..

إجراءات التسجيل لملحمة القفال 33 تبدأ غداً

تبدأ غداً إجراءات التسجيل للمشاركة في النسخة الـ33 لسباق القفال المقرر بالفترة من 11 إلى 19 مايو المقبل.

وينطلق السباق الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سنوياً منذ 1991، وتتنافس على لقبه السفن المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي. وأعلنت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل اعتباراً من الغد ولمدة ثمانية أيام عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالنادي.

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