انتخابات

قرر رئيس سابق لمجلس إدارة اتحاد لعبة فردية العودة من جديد إلى العمل الرياضي، حيث بدأ مبكراً التحضير للانتخابات المقبلة لاتحاد اللعبة، وقام بإجراء اتصالات بالعديد من الأندية من أجل أخذ موافقاتها على ترشحه في الانتخابات المرتقبة، والتي يرى أنه يملك إمكانية كبيرة للفوز فيها.

. لست حزيناً على نتيجة التعادل مع فريق الإمارات في الدوري.. لا أريد أن أجد مبرراً.. لكننا افتقدنا لاعبين مؤثرين في المباراة. وما يهمنا حالياً أن نكون في كامل الجاهزية قبل مواجهة العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.