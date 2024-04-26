منصور بن محمد: بدعم القيادة الرشيدة.. القطاع الرياضي بدبي يواصل النمو

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن «القطاع الرياضي في دبي يواصل تحقيق النمو عاماً بعد عام، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وكذلك التشريعات الحكومية الداعمة، وجودة الحياة، وزيادة الاهتمام بالرياضة على مستوى الممارسة والأعمال والاستثمار، حيث سجلت تصاريح ممارسة العمل للمؤسسات الرياضية، وأعداد المشاركين في الفعاليات، واللاعبين المسجلين في الأندية المختلفة والمعسكرات التدريبية، نمواً جديداً خلال الشهور الأخيرة، بما يؤكد المضي قدماً في الطريق الصحيح، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي، المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، تعزيزاً لمكانة الرياضة في مجتمع دبي».

وقال سموّه: «تم إصدار 788 تصريحاً جديداً لمؤسسات رياضية في مختلف مجالات العمل الرياضي، كما ارتفع عدد المعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات العالمية في دبي إلى أكثر من 200 معسكر تدريبي في جميع الرياضات، وارتفع عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص إلى أكثر من مليونين و731 ألف مشارك من جميع الأعمار والجنسيات، وشارك أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في البطولات والفعاليات المخصصة للرياضات المدرسية، في حين ارتفعت نسبة تنظيم الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي إلى أكثر من 80% من الفعاليات الرياضية السنوية، وارتفع عدد اللاعبين المسجلين في أندية دبي، ولجميع الرياضات إلى أكثر من 5000 رياضي ورياضية».

وأضاف سموّه: «واصلت دبي استقطاب وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي بلغت 106 فعاليات من بين 480 فعالية رياضية مختلفة تم تنظيمها، حيث تحقق النمو في الفعاليات الدولية جنباً إلى جنب مع النمو على المستوى المحلي، وكذلك زيادة مراكز اللياقة البدنية المرخصة والمصنفة في دبي، والتي بلغ عددها 338 مركزاً، كما جرى العمل على تأهيل كوادر متخصصة في الرياضة للعمل في المراكز والأندية، وكذلك في المؤسسات العقابية التي تم تأهيل أكثر من 100 نزيل فيها للعمل في مجال الرياضة من مختلف الجنسيات».

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، الذي عقد في مقر المجلس، بحضور مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس، حيث جرى خلال الاجتماع عرض تقرير عمل مجلس دبي الرياضي، الذي تضمن رصد مختلف جوانب العمل في أنشطة المجلس والقطاع الرياضي بدبي.

كما هنّأ مجلس دبي الرياضي نادي شباب الأهلي، بمناسبة الفوز بدرع السوبر الإماراتي - القطري لكرة القدم، ونادي العين الرياضي، بمناسبة بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وأكد المجلس حرصه على تحقيق الأهداف، وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى ترجمة الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وتوفير سبل تحقيق أهدافه على صعيد نشر ممارسة الرياضة، واستقطاب المزيد من الرياضيين، وانتقاء وتطوير الموهوبين، وكذلك على صعيد تطوير الأداء وارتقاء منصات التتويج في جميع البطولات، والاستثمار الأمثل للمواهب.

رئيس مجلس دبي الرياضي:

• واصلت دبي استقطاب وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي بلغت 106 فعاليات من بين 480 فعالية رياضية مختلفة تم تنظيمها.

• مجلس دبي الرياضي يهنئ شباب الأهلي للفوز بدرع السوبر الإماراتي - القطري والعين لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا.