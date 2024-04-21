قررت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي)، والذي كان مقرراً أن يقام اليوم، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024، حيث تأجل السباق إلى موعد جديد يحدد في ما بعد.

ويستعد نادي دبي خلال الفترة المقبلة لتنظيم سباق النسخة 33 من كرنفال سباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينطلق سنوياً من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، وحددت له الفترة من 10 إلى 12 مايو المقبل.