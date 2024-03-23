"بحر الفجيرة" بطلاً للطائرة في مهرجان كلباء الرمضاني

توج فريق بحر الفجيرة بكأس بطولة الكرة الطائرة في مهرجان كلباء الرمضاني، وذلك بعد فوزه على فريق البحر، في المباراة النهائية بشوطين مقابل شوط واحد والتي اقيمت مساء أمس. وحصل البطل على جائزة مالية وقدرها 15 ألف درهم، بينما نال الوصيف 6 الاف درهم. وحصل اللاعب محمد الجابري على جائزة افضل لاعب، ونال المدرب عبدالرحمن الشاعر جائزة افضل مدرب، وأفضل إداري لسعود السماحي، كما تم تكريم طاقم حكام بطولة الطائرة، المكون من الحكم الدولي خالد الحنطوبي والحكم مازن محمد.

وضمن منافسات كرة القدم تأهل فريقا الخوير ودائرة الثقافة للمباراة النهائية بعد فوز الأول على فريق بلدية كلباء 6/3 وفوز فريق دائرة الثقافة على فريق اتحاد كلباء بنفس النتيجة، حيث يتقابلا اليوم في المباراة النهائية.