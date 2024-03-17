400 مشارك في بطولة الجوجيتسو بـ «دورة ند الشبا» اليوم

تنطلق الساعة التاسعة مساء اليوم منافسات بطولة الجوجيتسو، ضمن النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية». ويشارك في بطولة الجوجيتسو 400 لاعب ولاعبة من الإماراتيين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل وخارج الدولة من مختلف الأندية والأكاديميات، يتنافسون في ثلاث فئات عمرية، هي: الناشئون والكبار والأساتذة، وتقام منافساتها اليوم وغداً في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو.

وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب كما هو معتمد في بطولات اتحاد الجوجيتسو، ويتم التنافس في البطولة وفق فئات الرجال 18 سنة فما فوق للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان (62، 72، 85، 100 كيلوغرام)، وفئة الأساتذة 30 سنة فما فوق للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان (62، 72، 85، 100 كيلوغرام)، وفئة السيدات 18 سنة فما فوق للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان (55، 62، 72، 85 كيلوغراماً)، وفئة الناشئين 16-17 سنة للحزامين الأزرق والبنفسجي للأوزان (52، 62، 73، 85 كيلوغراماً)، وفئة الناشئات 16–17 سنة للحزامين الأزرق والبنفسجي للأوزان (44، 52، 63، 75 كيلوغراماً).

وتنطلق اليوم بمنافسات فئتي الناشئين والماستر، فيما تقام منافسات فئة الكبار غداً، وتوفر البطولة للرياضيين من مختلف الأندية والأكاديميات فرصة لاستعراض مهاراتهم والتنافس على الفوز ضمن ثلاث فئات عمرية، كما توفر فرصة لعشاق هذه الرياضة لمشاهدة نزالات حافلة بالحماس والتشويق.

وفي بطولة «تحدي ند الشبا لفرق البادل»، بلغ فريقا هولندا والكويت المباراة النهائية بعد أن فاز فريق هولندا على فريق الإمارات بنتيجة 2–صفر، كما نجح الكويت في التغلب على إيران بنتيجة 2-صفر أيضاً. وحضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، منافسات نصف النهائي وسط حضور جماهيري كبير.

وفي منافسات بطولة البادل للناشئين تحت 18 عاماً، اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي، حيث تغلب طلال الحمادي وقاسم الشرفي على مكتوم بن غدير ومكتوم الكتبي بنتيجة 6-0 و7-5، بينما فاز أحمد الهاشمي ومارتن مارتينيز على محمود العطار وأحمد المهيري بنتيجة 6-3 و6-2، وتغلب فهد الهولي وحمد الكوخاردي على حمدان الهاشمي وأحمد إبراهيم بنتيجة 6-1 و6-1، فيما فاز راشد وليد وحيدر علي على عبدالله الهاشمي وهوجو بنتيجة 5-7، و6-4، و11-9.

290 ألف درهم جوائز مالية لمنافسات «تحدي الموانع»

تشهد بطولة تحدي الموانع منافسات قوية بين المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار وتستمر حتى 21 الجاري، ويتنافس فيها المشاركون على جوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها 290 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول من فئة الرجال على جائزة 100 ألف درهم، والفائزة بالمركز الأول من السيدات على 100 ألف درهم، وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأخرى. ويتوجب على المشاركين تخطي 11 حاجزاً موزعة على مسافة 400 متر في أسرع وقت ممكن بحد أقصى أربع دقائق. ويتنافس المشاركون في مسار السباق المكون من حارتين ينطلق فيهما اثنان من المشاركين في التوقيت ذاته، ويتوجب عليهما عبور كل الموانع بالركض والتعلق والقفز والاتزان وتسلق الحبال في مدة أقصاها أربع دقائق.