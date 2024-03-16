ختام الجولة الأولى لكأس منصور بن زايد.. وتسجيل 39 هدفاً

‏اختتمت مساء أول من أمس، الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ضمن بطولة كأس منصور بن زايد 2024، بفوزين لفريقي مكتب الشؤون القانونية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فيما شهدت الجولة الأولى تسجيل 39 هدفاً.

‏وعلى ملعب «فندق قصر الإمارات» في أبوظبي، مستضيف البطولة، بدأ مكتب الشؤون القانونية مشواره بالفوز على مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، في افتتاح المجموعة الرابعة.

وضمن المجموعة ذاتها، تفوق فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، ليتشارك صدارة المجموعة مع «مكتب الشؤون القانونية». ‏ونال اللاعب حسام محمد حسن، مهاجم مكتب الشؤون القانونية، جائزة رجل المباراة، بينما حصل ياسر الزهلي، لاعب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على نجومية المواجهة الثانية.

‏39 هدفاً

‏وشهدت المباريات الثماني في الجولة الأولى تسجيل 39 هدفاً، وحافظت أربعة فرق على نظافة شباكها، وهي مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومكتب الشؤون القانونية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ولم تشهد المجموعة الأولى تحقيق أي انتصار بعدما تعادلت الفرق الأربعة في الجولة الأولى، وتصدر ياسر الزهلي، لاعب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ترتيب الهدافين بثلاثة أهداف. ‏يذكر أن نسخة 2024 تقام بمشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، تلعب بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

‏أجواء اجتماعية

‏اتسمت مباريات البطولة بالإثارة وكان التنافس حاضراً في أغلب المباريات، لاسيما الفرق التي لعبت في النسخة الماضية التي سجلت في صفوفها أفضل اللاعبين، من أجل المنافسة على لقب النسخة الـ11، في حين كانت الأجواء الاجتماعية خارج الملعب حاضرة، بعدما وفرت اللجنة المنظمة المشروبات الساخنة والباردة من خلال عربة «فود ترك»، كما شهدت منطقة الجماهير (فان زون) إقبالاً من قبل الأطفال والعائلات، للاستمتاع بالأجواء المصاحبة للبطولة.

ماجد الخلاصي: أجواء تنافسية أخوية

أكد عضو اللجنة الفنية للبطولة ماجد الخلاصي، أن التنافس كان عالياً بين مختلف الفرق، في الوقت الذي تمتع فيه المشاركون بالروح الرياضية والأجواء التنافسية الأخوية داخل الملعب، وهو ما ظهر من خلال قلة البطاقات الملونة، مشيراً إلى أن نظام البطولة يجعل جميع الفرق تعمل على حسم التأهل دون النظر إلى النتائج الأخرى، خصوصاً مع اعتماد نظام القرعة بالنسبة لمباريات دور الثمانية ونصف النهائي. وأضاف: «كما ركزت اللجنة على رفع المستوى الفني من خلال استحداث جائزة أفضل لاعب في كل مباراة، إضافة إلى جوائز أخرى للمتميزين في ختام البطولة، كما استعانت الفرق بلاعبين أجانب من مختلف الجنسيات، وهو ما زاد من جودة معظم المواجهات».