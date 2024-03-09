فبركة

تبرأ قائد فريق العين، بندر الأحبابي من دردشة نُسبت إليه وجرى تداولها بشكل واسع يتوعّد فيها جماهير فريق النصر السعودي، ونفى اللاعب في بيان عبر حسابه في «إكس»، أن تكون له أي صلة بالمنشور، وأكد أنها «مفبركة».

تحدٍ

بدأ لاعب النصر الحالي والعين والجزيرة سابقاً، محمد فوزي الترويج لبطولة رمضانية خاصة بنجوم كرة القدم القدامى، إذ نشر اللاعب عبر حسابه في «إنستغرام» مقطع فيديو، وهو يجهز طقم فريقه الخاص خارج الدولة، ويُعلن عن تحديه للمنافسين.

سفر

طالبت جماهير عيناوية بضرورة وضع آلية محكمة لنقل المشجعين إلى العاصمة السعودية الرياض، للوقوف خلف «الزعيم» في مواجهة النصر السعودي في إياب دوري أبطال آسيا، وذلك من أجل تفادي الإرباك الذي حدث في لقاء الذهاب بسبب التذاكر.

أداء

أشاد مشجعون لفريق اتحاد كلباء بالأسلوب الهجومي، الذي خاض به فريقهم مباراة العين في إياب «كأس مصرف أبوظبي الاسلامي»، مؤكدين أن لاعبي الفريق لو خاضوا المباريات السابقة بالأداء نفسه لكان ترتيب الفريق أفضل في الدوري.

مكافأة

وعدت إدارة أحد أندية الدرجة الأولى لاعبي الفريق بمكافأة مالية متميزة، في حال حقق الفريق الفوز في مباراة «الديربي»، على الرغم من أن أحد طرفي المباراة لا ينافس على الصعود، ولكن النتيجة مؤثرة جماهيرياً.

سيرة

أبدى لاعب دولي في نادٍ محترف عن رغبته في الظهور الإعلامي، مشيراً إلى أن ذلك سيساعده في رفع قيمة سيرته الذاتية، ويمهد له لنيل امتيازات عملية أفضل مستقبلاً.

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