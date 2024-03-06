ختام كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة

اختتمت، أول من أمس، فعاليات النسخة السابعة من بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، التي يُنظمها مجلس دبي الرياضي، بالشراكة مع اتحاد كرة القدم، بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية التي لمعت خلال مباريات البطولة.

وشهدت البطولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في مضمار جبل علي للرماية، مشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقاً، في مقدمتهم ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ، وميلان وسيلتا فيغو وتشيلسي إلى جانب تسعة أندية إماراتية، هي: النصر، الوصل، شباب الأهلي، حتا، الوحدة، الإمارات، الجزيرة، وفريقان لفرسان هيسبانيا.

حضر اليوم الختامي للبطولة عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلفان جمعة بلهول، والنجمان العالميان السابقان، الهولندي إدجار ديفيدز، والإسباني ميشيل سلغادو، وكرموا الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

• 500 لاعب من 24 فريقاً شاركوا في البطولة يتقدمهم ريال مدريد وبرشلونة.