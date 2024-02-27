استاد آل نهيان يستضيف مباراة «الأبيض» واليمن في التصفيات المشتركة

قرر اتحاد كرة القدم إقامة مباراة المنتخب الوطني الأول مع اليمن على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة. وستُقام المباراة في العاشرة من مساء 21 مارس المقبل، فيما تُقام مباراة الجولة الرابعة (الإياب) في استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في منطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية 26 مارس.

ويتصدر «الأبيض» المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين على نيبال برباعية نظيفة، والبحرين بهدفين دون مقابل، ويأتي المنتخب البحريني في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، واليمن في المركز الثالث كذلك بثلاث نقاط، في حين يحتل منتخب نيبال المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.