انطلاق مزاد قمصان مباراة الوحدة والشارقة

انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي الوحدة والشارقة، التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان الفريقين حتى يوم الأحد المقبل. وقالت رابطة المحترفين في بيان صحافي: «تنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية».