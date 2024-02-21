«الرابطة» تطلق الموسم الرابع للبطولة الإلكترونية

أعلنت رابطة المحترفين، بالتعاون مع «EA SPORTS FCTM»، إطلاق الموسم الرابع للبطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين الإماراتية.

يحصل الفائز الذي يمثل رابطة المحترفين الإماراتية على فرصة المشاركة في الأدوار التأهيلية لبطولة العالم، وستشهد البطولة إقامة 14 محطة تصفيات مختلفة عبر الإنترنت، بواقع تصفيات خاصة بكل نادٍ من أندية دوري المحترفين، من أجل التأهل إلى النهائيات التي ستقام بالتنافس بالحضور الشخصي في مكان يحدد لاحقاً.

وقالت الرابطة في بيان لها إن «البطولة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين المؤهلين في الإمارات، وتبدأ المرحلة الأولية من 22 مارس إلى الأول من أبريل، ما يتيح المشاركة الإلكترونية غير المحدودة. وتتضمن المرحلة الثانية قرعة في 18 أبريل، تمهد الطريق للمباريات النهائية في 27 و28 أبريل مع جوائز نقدية للفائزين: 15 ألف درهم للمركز الأول، و10 آلاف درهم للوصيف، و5000 درهم للمركز الثالث».