بلغاريا تحلق بلقب الشارقة للطيران الشراعي.. و"سعودي" بطل الفردي

تُوج منتخب بلغاريا بطلا للنسخة الخامسة لبطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، والتي اختتمت منافساتها اليوم الإثنين، وتبعه في المركز الثاني منتخب السعودية بينما ذهب المركز الثالث لمنتخب سلطنة عمان.

وعلى صعيد منافسات الفردي، جاء في الصدارة الطيار السعودي محمد على عسيري، واحتل البلغاري ستيفان لاتيسكروف المركز الثاني، ونال البحريني عبد الله الذوادي المركز الثالث.

وحضر ختام البطولة وتتويج الفائزين، رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ونائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات الجوية، يوسف حسن الحمادي، والأمين العام، محمد يوسف المازمي، ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام، يوسف الشحي.

وأعرب عيسى هلال الحزامي عن سعادته بما حققته البطولة من مكاسب مهنئا اللجنة المنظمة واتحاد الامارات للرياضات الجوية على هذا النجاح، مؤكدا ان استضافة الشارقة للنسخة الخامسة من البطولة يرسخ مكانة الشارقة الرياضية والسياحية، ويعزز من مكانة الأنشطة المتعددة التي تحرص الامارة الباسمة على استضافتها لزيادة خبرات اللاعبين واللاعبات المواطنين.

