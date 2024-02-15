طاقم تحكيم إماراتي في «أبطال آسيا»

يُدير طاقم التحكيم الإماراتي الدولي بقيادة حكم الساحة، عمر آل علي، مباراة أولسان هيونداي الكوري وفينتفورت كوفو الياباني، اليوم، على استاد مونسو كاب في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويضم طاقم المباراة كلاً من: جاسم عبدالله (مساعد أول) وسعيد المرزوقي (مساعد ثانٍ) وسلطان محمد صالح (حكم رابع)، وعادل النقبي ويحيى الملا (حكما فيديو).

وفي اليوم نفسه وضمن مباريات الدور ذاته، تم تكليف حكم الساحة الإماراتي محمد عبيد خادم (حكم فيديو) ضمن طاقم حكام مباراة سباهان الإيراني والهلال السعودي على استاد ناغش أي-جاهان في مدينة أصفهان الإيرانية.