رمسـة مـلاعب

مباريات

استغرب مشجعون لأندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إقامة سبع مباريات في يوم واحد ضمن الجولة الـ20 من المسابقة، على الرغم من أنها لا تتقاطع مع أي من الاستحقاقات والبطولات الأخرى.

ركلات

تعجب لاعبون في أحد فرق دوري أدنوك للمحترفين من قيام مدرب الحراس بتدريبهم على تنفيذ الضربات الحرة المباشرة القريبة من المرمى، دون متابعة من مدرب الفريق، ما اعتبره مراقبون تجاوزاً لمهام عمل مدرب الفريق.

اعتذار

طلب لاعب في منتخب لعبة فردية الاعتذار عن عدم المشاركة في سباق بطولة أقيمت أخيراً، خوفاً من الإصابة، فيما تبين لاحقاً مشاركته في بطولة مجتمعية مخصص لها جوائز مالية قيمة، الأمر الذي أثار غضب الجهاز الفني للمنتخب.