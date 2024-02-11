أحداث في صور

1. سجّل فريق «ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور، أول فوز له في بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، وذلك بعد تغلبه على فريق غنتوت 8-5، في اللقاء الذي أقيم على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بـ«دبي لاند»، وبمشاركة ستة فرق.

2. تقلد البطل شعيب محمد الميدالية الذهبية لفئة «ماسكلر فيزيك» المفتوحة، وعبدالرحمن العيسائي فضية «الكلاسيك» في أبرز نتائج اليوم الأول من منافسات بطولة عجمان الدولية الثالثة لبناء الأجسام، التي انطلقت أمس، بمشاركة 250 لاعباً من 20 دولة.

3. حقق نجم فريق الإمارات للدرّاجات الهوائية، النيوزلندي فين فيشر بلاك (22 عاماً) فوزه الاحترافي الثاني في مسيرته الواعدة، بعد حصوله على لقب سباق «مسقط كلاسيك»، الذي أقيم أمس، في عُمان لمسافة 174.3 كلم.

4. توّج الفارس الألماني ديفيد ويل، بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة (5 نجوم)، في نسختها الـ13، التي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أول من أمس، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي.