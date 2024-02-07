دبي تستضيف بطولة دولية لمصارعة المحترفين 24 الجاري

تستضيف دبي يوم 24 الجاري فعاليات «البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024»، التي ينظمها «المركز العالمي لمصارعة المحترفين» (WPWH)، وبدعم من «مجلس دبي الرياضي»، وذلك في نادي شباب الأهلي، بمشاركة لاعبين من 8 بلدان، هي: الإمارات، روسيا، الولايات المتحدة الأميركية، كولومبيا، فرنسا، الكونغو، بلغاريا، بولندا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور الشيخ حميد بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين من «المركز العالمي لمصارعة المحترفين» (WPWH).

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة، «بدر علي» (الإمارات) الحائز الميدالية الفضية في البطولة العربية، ضد «مبو اسومي ارون» (الكونغو)، الحائز ميدالية ذهبية في الألعاب الفرانكفونية، و«إلياس بيكبولاتوف» (روسيا)، بطل أوروبا في المصارعة 2017 ضد «دايمون كيمب» (الولايات المتحدة الأميركية)، و«أندريا كارولينا» (كولومبيا) بطلة أولمبية ضد «فيسكان سينثيا» (فرنسا) بطلة أولمبية، و«ميمي هريستوفا» (بلغاريا)، لاعبة أولمبية ضد «سكيبا مونيكا» (بولندا).