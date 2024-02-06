طاقم إماراتي يدير لقاء الأردن وكوريا الجنوبية

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقمنا المونديالي، بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن بإدارة مباراة منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية، التي تُقام اليوم على استاد أحمد بن علي، ضمن نصف نهائي كأس آسيا المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

ويضم الطاقم الإماراتي كلاً من محمد أحمد يوسف (مساعداً أول)، وحسن المهري (مساعداً ثانياً)، وعمر آل علي «حكم فيديو».