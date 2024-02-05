«الحبتور» بطلاً لكأس دبي الفضية للبولو

فاز فريق «الحبتور» بكأس دبي الفضية للبولو 2024، إحدى بطولات سلسلة دبي الذهبية، بعد تغلبه على فريق «الإمارات»، في المباراة النهائية التي أقيمت من خمسة أشواط و«هانديكاب 20 جول»، بنتيجة 10 أهداف مقابل ثمانية أهداف، والتي جرت أول من أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

كما فاز فريق «ذئاب دبي كافو» بكأس الترضية، بعد فوزه على فريق «بنجاش» بنتيجة 13 هدفاً مقابل ستة أهداف ونصف الهدف، في المباراة التي سبقت النهائي.

وعقب النهائي، توج محمد المر الحريز، الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولو، وندا رويفيري، رئيسة الشركة الراعية للحدث، الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب، وهم: فريق «ذئاب دبي كافو» بطل كأس الترضية، وفريق «الإمارات» وصيف البطل، وفريق «الحبتور» بطل كأس دبي الفضية. وتعقد اللجنة المنظمة لكأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحافياً اليوم، للإعلان عن تفاصيل النسخة الـ15 وإجراء مراسم القرعة.