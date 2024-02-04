رمسـة مـلاعب

لاعب

اقترب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من التعاقد مع اللاعب الأوروغوياني ماتياس دي ريتيس (21 عاماً)، والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، وذلك تمهيداً لتسجيله في فئة المقيمين.

اتحاد

يبحث رئيس مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية الإعداد لانتخابات مجلس الإدارة الجديد من الآن، وذلك بسبب ما قال إنها مشكلات عديدة مع بعض الأعضاء الحاليين، والذين وصفهم بأنهم غير نشطين.

تعاقد

يبحث فريق الإمارات تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية خصوصاً في خط الدفاع، ومن بين الأسماء المطروحة إمكانية استعارة لاعب الشارقة الحسن صالح.