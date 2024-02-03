ضغوط

كشف مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين أنه بات مستعداً لمواجهة أي ضغوط متعلقة باحتمال إقالته، وما قد يترتب على ذلك في حال إخفاقه في تصحيح مسار الفريق، بعدما تراجع بشكل كبير في الفترة الماضية، وفقد نقاطاً مهمة في الدوري.

حارس

يدرس حارس مرمى لأحد أندية المحترفين عرضاً مغرياً للانتقال إلى نادٍ كبير، لكن بشرط اللعب بديلاً بينما هو الحارس الأساسي لفريقه الحالي.

بينتو

طالب مشجعون مدرب المنتخب بينتو بأن يوضح الأسباب الحقيقية التي قادته إلى عدم إشراك الهداف التاريخي لـ«الأبيض» علي مبخوت في مباريات كأس آسيا.

عودة

كشف وكيل أعمال أن لاعب منتخب العراق أيمن حسين مرشح للعودة للعب مع أحد أندية المحترفين، وذلك في ثاني تجربة له في «دورينا»، بعد أن لعب سابقاً للجزيرة.

عقد

قرر لاعب أجنبي إلغاء عقده مع ناديه، وذلك بسبب عدم اللعب مع الفريق الأول، وإرساله إلى الفريق الرديف، على الرغم من أنه كان أحد أسباب تألق الفريق في فترة سابقة.

خيارات

يرى لاعب دولي سابق أن مدرب المنتخب بينتو لم يكن موفقاً في اختياراته من اللاعبين خلال المشاركة الأخيرة في بطولة آسيا، قائلاً إن تواضع المستوى الفني لعدد منهم كان أحد أسباب الأداء الضعيف في البطولة القارية.

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