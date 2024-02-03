أول أكاديمية لنادي بالميراس خارج البرازيل في دبي

دشن نادي بالميراس البرازيلي لكرة القدم أول أكاديمية له خارج البرازيل، التي جرى افتتاحها بحي مردف في دبي، بهدف تعزيز العلامة التجارية للنادي خارج أميركا الجنوبية، وتضم مجموعة من ستة ملاعب معتمدة من اتحاد كرة القدم، وغرفاً لتبديل الملابس ومواقف للسيارات وكافتيريا، وسينضم بذلك بالميراس لمجموعة من الأندية العالمية الأخرى التي تملك أكاديميات في دبي.

وقال النادي البرازيلي في بيان عبر موقعه الرسمي: «إن الأكاديمية الجديدة في دبي تهدف إلى تعزيز علامة بالميراس التجارية خارج الأراضي البرازيلية، بدءاً من دبي التي تعد أكثر المدن حداثة وأماناً في العالم، كما أن النتائج التي تحققت خلال المشاركة في كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022، أكسبت النادي شهرة متزايدة».

وأضاف أن «افتتاح أول مدرسة لكرة القدم خارج الأراضي البرازيلية يظهر الإمكانات العالمية التي يتمتع بها بالميراس، خصوصاً أنه ضمن تأهله لكأس العالم للأندية التي ستقام في 2025».

وجرى تسجيل 57 لاعباً حتى الآن، تراوح أعمارهم بين أربعة وخمسة أعوام، تتنوع جنسياتهم بين الإمارات والبرازيلي والسعودية وكوريا الجنوبية ومصر والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والمغرب إلى جانب تونس.

وتهدف أكاديمية بالميراس إلى توفير تدريب عالمي المستوى، لتعزيز المهارات الفنية للاعبين، بما في ذلك المراوغة والتمرير والتسديد والتحكم بالكرة، والتطوير البدني بتنفيذ برنامج تكييف بدني، يتضمن التحمل والقوة والسرعة وخفة الحركة والتطوير التكتيكي لتعليم مفاهيم مثل التمركز الميداني واستراتيجيات اللعبة واتخاذ القرار لتحسين فهم اللاعبين للعبة، وتشجع اللاعبين على مواصلة التعليم الأكاديمي، كما تسعى لتكوين شخصية تعزيز القيم، مثل الأخلاق والاحترام والعمل الجماعي والانضباط.

يذكر أن نادي بالميراس تترأسه البرازيلية من أصل لبناني، ليلى مجدلاني بيريرا، التي كانت قد فازت برئاسة النادي في سبتمبر 2021، وأصبحت بذلك أول سيدة تترأس بالميراس في تاريخ النادي، الممتد لأكثر من 100 سنة، وقد خطفت الأضواء خلال مشاركة الفريق البرازيلي في كأس العالم للأندية في أبوظبي قبل عامين.