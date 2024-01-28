"الحبتور" إلى المباراة الختامية لكأس دبي الفضية للبولو

حقق فريق الحبتور فوزا مهما في ختام الدور التمهيدي لكأس دبي الفضية للبولو، وذلك بعد أن فاز على فريق الإمارات بنتيجة 11 ونصف جول مقابل تسعة. وبهذا الفوز يغرد فريق الحبتور خارج السرب بعد ان حقق العلامة الكاملة وفاز في مبارياته الثلاثة ليتأهل إلى المباراة الختامية والمقرر لها في الثالث من فبراير المقبل. بينما ستلعب الفرق الثلاثة ضربات جزائية لفك الارتباط بينها بعد ان تساوت جميعا في عدد النقاط "نقطيتين لكل فريق". وفي مباراة أخرى، فاز فريق "ذئاب دبي" على "بنجاش" بنتيجة سبعة اهداف مقابل ستة.