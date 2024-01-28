حكم تسبب في أزمة للجزائر يدير مباراة مصر والكونغو

عيّن الاتحاد الإفريقي الحكم الجنوب إفريقي، توم أبونجيل، حكماً لمباراة مصر والكونغو في ثمن النهائي اليوم. وكان الحكم البالغ من العمر 32 عاماً أدار مباراتين انتهتا بالتعادل، الأولى بين نيجيريا وغينيا الإستوائية، والثانية بين الجزائر وبوركينا فاسو. لكن الحكم أثار أزمة في لقاء الجزائر، والذي شهد اعتراضات كبيرة من جانب «محاربي الصحراء»، حيث اتهموه بأنه تسبب في ضياع الفوز عليهم. وتواجد الحكم نفسه في لقاء مصر والرأس الأخضر (2-2)، لكن كحكم فيديو. وأدار أبونجيل الموسم الجاري 15 مباراة أشهر خلالها 81 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء، واحتسب أربع ركلات جزاء.