الروماني غيتو غابريل يفوز بـ «تنس دبي للشباب»

فاز الروماني غيتو غابريل بلقب بطولة دبي الدولية للتنس للشباب المصنفة في فئة (J100) بنسختها الـ21، بعد فوزه في المباراة النهائية، أول من أمس، على مواطنه نوريسكو بير بمجموعتين دون ردّ (6-2) و(6-3)، في ختام البطولة التي أقيمت على ملاعب أكاديمية توب سبن بدبي.

تُعد هذه البطولة، التي شارك فيها 120 لاعباً ولاعبة، ثانية بطولات الشباب الدولية التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي للعبة في عام 2024.

وفازت الروسية داريا كوريشكوفا بالمركز الأول لفئة فردي الشابات بعد فوزها في النهائي على الفرنسية باجور ليلا جراسيه بمجموعتين دون ردّ (7-6) و(6-3).

وفي زوجي الشباب فاز باللقب الثنائي الألماني بارسوكوف والروماني باتين تودور، بعد تغلبهما على الزوجي الروماني غابريل وتيودور بمجموعتين دون رد.

وفي زوجي الشابات فاز باللقب الثنائي المكون من الكرواتية ايفاكوفج والصربية يانكوفج، بعد تغلبهما في النهائي على الزوجي الكازاخستاني المكون من كوريشكوفا وماشابايفا بمجموعتين لواحدة.

وعقب ختام المنافسات توّج الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، الفائزين الأوائل في البطولة، مثمناً المستويات الفنية التي قدمها اللاعبون واللاعبات.