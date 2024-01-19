رمسـة مـلاعب

وزن

تخلص النجم الكبير من وزنه الزائد الذي كان قد اكتسبه بسبب ابتعاده عن المشاركة خلال الفترة الماضية، وظهر في تدريبات فريقه الحالية بجسد متناسق ولياقة بدنية عالية، تعزز من حظوظه في المشاركة مع الفريق فيما تبقى من الموسم.

تدريبات

واصل اللاعب الكبير لعب لثلاثة من أندية أبوظبي، تنفيذ برنامج تدريبي، رغم عدم ارتباطه بأي نادٍ منذ موسمين، في وقت لايزال هدفاً لكثير من الأندية، نظراً للموهبة التي يمتلكها في وسط الملعب.

نجوم

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم تنظيم مباراة استعراضية تجمع نجوم «العنابي» السابقين على استاد آل نهيان، وذلك في الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، على هامش افتتاح بطولة الوحدة الدولية.