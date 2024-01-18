عادل النقبي يدير لقاء سورية وأستراليا اليوم

عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم التحكيم الإماراتي الدولي المكون من عادل النقبي (حكم ساحة)، ومحمد أحمد يوسف (مساعداً أول)، وحسن المهري (مساعداً ثانياً)، ومحمد عبدالله حسن (حكماً للفيديو)، وذلك لإدارة مباراة سورية وأستراليا، المقررة اليوم على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا.

في المقابل، اختارت اللجنة حكم الساحة الدولي عمر آل علي (حكماً للفيديو)، ضمن طاقم الحكام المُكلف بإدارة مواجهة اليوم أيضا، التي ستجمع منتخبي الهند وأوزبكستان على استاد أحمد بن علي، ضمن المجموعة الثانية ذاتها.