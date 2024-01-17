معسكر داخلي لـ «الأبيض الأولمبي»

بدأ المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة معسكره الداخلي في مبنى اتحاد الكرة بدبي، الذي يستمر إلى يوم 27 الجاري، ضمن محطته التحضيرية الثانية لنهائيات بطولة كأس آسيا «قطر 2024».

وأدى الأبيض الأولمبي مرانه الأول مساء أمس، على ملعب ذياب عوانة، تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة 23 لاعباً.

ويُشارك المنتخب خلال هذا المعسكر في البطولة الدولية الودية التي تُقام في دبي، إلى جانب منتخبات السعودية والعراق ومصر.