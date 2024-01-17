مواجهتان وديتان لمنتخب الشباب أمام لبنان

يستعد منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب لبنان يومي 21 و24 الجاري، ضمن برنامج معسكره الداخلي في الفجيرة، في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية 2024.

وكان المدرب الوطني سليم عبدالرحمن مدرب المنتخب قد اختار 21 لاعباً لهذا المعسكر وهم، أحمد العبيدلي، حمد حسين المنهالي، حمدان باسويدان، سيف بن خائف، علي عبدالله الصفار، محمد المنصوري، محمد البناي، راشد المزروعي، سيف الفارسي، سعيد عامر، سيف الكعبي، فهد جاسم، سهيل البلوشي، عامر أحمد الفارسي، عبدالله بن عقيل، عيد الحمادي، محمد الزعابي، عبيد سالم بوسماح، عيسى عبدالله، نهيان الهلالي، يوسف المرزوقي.

وأدى أبيض الشباب حصته التدريبية الأولى مساء أول من أمس، على ملعب نادي خورفكان بمشاركة جميع اللاعبين.