رمسـة مـلاعب

عرض

كشف وكيل أعمال لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين أن النادي عرض على اللاعب إعارته إلى أحد الأندية المنافسة بدلاً من فسخ العقد المبرم معه بالتراضي، لكن اللاعب طلب مهلة قبل إعطاء موافقته النهائية من عدمها، لتلقيه عروضاً أخرى خلال الانتقالات الشتوية.

إقالة

طالب لاعب دولي عراقي سابق بإقالة مدرب منتخب «أسود الرافدين»، الإسباني كاساس، بعد ختام بطولة آسيا، حال عدم تمكنه من تحقيق إنجاز مميز، وعدم السماح له بالاستمرار في منافسات الصعود لكأس العالم، وذلك في بداية غير مبشرة لردود الأفعال تجاه منتخب العراق.

مدرب

تعهد مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين، خلال لقاء جمعه مع مسؤول بارز بإدارة النادي، اتسم بالصراحة والوضوح بين الطرفين، بالعمل على تصحيح مسار الفريق، بعد تراجع نتائجه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.