كربوبي: لا فرق بين مباريات السيدات والرجال في التحكيم

تستعد الحكمة المغربية في كرة القدم، بشرى كربوبي، لكتابة تاريخ جديد في مشوارها مع «الصافرة»، وذلك بعد ترشيحها لإدارة مباريات في كأس أمم إفريقيا للرجال، التي تنطلق يوم غد في ضيافة ساحل العاج. وحصلت كربوبي على دفعة معنوية كبيرة، بعد أن تم تكريمها أول من أمس بـ«جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي»، وذلك بعد فوزها ضمن فئة «الحكم العربي»، كونها أول حكمة عربية تقود مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، كما كانت ضمن طاقم حكام نهائي كأس إفريقيا للرجال 2021، وأدارت نهائي كأس العرش المغربي للرجال 2023.

وقالت كربوبي لـ«الإمارات اليوم»: «هذه الجائزة المعروفة عالمياً ستعطيني دفعة معنوية كبيرة قبل الظهور في بطولة كأس أمم إفريقيا، حتماً البطولة ستكون صعبة تحكيمياً، نظراً إلى مشاركة منتخبات قوية، والكل سيسعى إلى نيل اللقب، وهذا ما يضع التحكيم تحت مسؤولية كبيرة، وأنا على ثقة بأن التحكيم الإفريقي قادر على أن يقدم بطولة استثنائية».

وكانت كربوبي أول حكمة تشارك في إدارة نهائي كأس إفريقيا 2021، خلال النهائي بين السنغال ومصر، الذي أقيم في الكاميرون، وفاز به منتخب السنغال بركلات الترجيح، وكانت كربوبي ضمن طاقم حكام «الفار» في تلك المباراة. وأكدت كربوبي أنه «لا توجد فوارق في التحكيم بين مباريات السيدات والرجال، وأن شخصية الحكم هي من تفرض نفسها على أرضية الميدان مهما كان مستوى المباريات أو البطولة».

وأضافت: «بحكم عملي في الشرطة المغربية، فأنا جادة في جميع المواقف، سواء المهنية أو الخاصة، وهذا لا يعني الشدة مع اللاعبين أو اللاعبات عند إدارة المباريات، بل أفضل دائماً أن أظهر شخصيتي أمام اللاعبين حتى لا ينفرط عقد المباراة، وهناك مواقف تستلزم إظهار روح القانون، وأيضاً إظهار روح الحكم كإنسان قبل أي شيء».

وأكدت كربوبي أن «لها أسلوبها في إدارة المباريات، وهو ما ستواصل العمل به خلال البطولة الإفريقية المقبلة». وحول ما إذا كانت ستتأثر بأسلوب الحكمة الأميركية توري بينسو، التي لفتت إليها الأنظار في مونديال الأندية الأخير، قالت بشرى كربوبي: «اقتربت من توري كثيراً خلال وجودنا معاً في مونديال السيدات الأخير، وهي من الشخصيات التي تُفضل الدعابة، سواء في الملعب أو خارجه، هي على قناعة بأن مثل هذه الحركات التي تُظهرها تكسر حدة التوتر في المباريات وهذا أسلوبها، لكني لا أقوم بهذه الحركات، ولكل أسلوبه وشخصيته، وأفضل أن أعمل بشخصية جادة طوال المباراة، حتى أكون في حالة تركيز أكبر طوال زمن اللقاء».

• كربوبي أول حكمة تشارك في إدارة مباريات بكأس إفريقيا، حين كانت ضمن طاقم تحكيم «نهائي 2021».