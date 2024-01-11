اللجنة المنظمة تجتمع مع بعثة «الأبيض» لمراجعة لوائح وإرشادات كأس آسيا

عقدت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا قطر 2023، أمس، اجتماعاً مع أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني في مقر إقامة البعثة في الدوحة بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية.

وتناول الاجتماع التعليمات العامة المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية والإعلامية والتسويقية والطبية، وكذلك مراجعة اللوائح وإرشادات البطولة، إلى جانب شرح آخر التعديلات المتعلقة بقانون كرة القدم وتقنية حكم الفيديو المساعد وغيرها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أطقم الملابس الأساسية والاحتياطية لمنتخبنا الوطني، فيما قام الوفد الآسيوي بتقديم درع تذكارية لمدير المنتخب ياسر سالم وقائد منتخبنا علي خصيف، متمنين للمنتخب التوفيق في البطولة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى الدوحة أول من أمس قادمة من أبوظبي بعد ختام المعسكر التحضيري الذي استمر 12 يوماً.

وأجرى «الأبيض» أول تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لمباراته الأولى في نهائيات كأس آسيا أمام هونغ كونغ الأحد المقبل على استاد خليفة الدولي لحساب المجموعة الثالثة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل المباراة الأولى.