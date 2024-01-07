انتهاء جميع الاستعدادات لحفل تكريم الفائزين في «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي»

أكّدت أمين عام «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي»، موزة المري، أن الأمانة العامة للجائزة أنهت جميع الاستعدادات للحفل الكبير، الذي سيتم فيه تكريم الفائزين المبدعين من الشخصيات والرياضيين والناشئين والمؤسسات بالدورة الـ12 للجائزة. وتُعدّ الدورة الأكبر من حيث عدد المترشحين، وكذلك عدد الفائزين، الذين بلغ عددهم 30 فائزاً في مختلف الفئات من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

وقالت موزة المري في تصريح صحافي: «تم الانتهاء من جميع الترتيبات للحفل الكبير، الذي سيقام يوم 10 الجاري، والذي سيتابعه الملايين عبر القنوات التلفزيونية الإماراتية والعربية، وسينال الفائزون التقدير الذي يتناسب مع إنجازاتهم الرياضية الدولية الكبيرة، بداية من وصولهم إلى أرض المطار، وانتهاءً بمغادرتهم عائدين إلى أوطانهم، يحملون بفخر وسام الجائزة وذكريات لن تُنسى في وطن الإبداع والمبادرات، التي تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم».

وأضافت: «شهدت الدورة الحالية نمواً في أعداد المترشحين، بلغ 545 مترشحاً، بزيادة 33% على الدورة السابقة، كما كشفت الملفات المترشحة عن تطوير كبير في مستوى الإنجازات، وتبني آليات ومبادرات إبداعية، ترتقي بالعمل الرياضي في كل مكان، وهو الأمر الذي يسعدنا، ويؤكد الإرث الذي تقدمه الجائزة للرياضة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم».

وختمت المري، تصريحاتها بالتأكيد على أن «النجاح الذي تحققه الجائزة في كل دورة يكون حافزاً لنا للمزيد من العمل، وتقديم الجديد والمميز، لترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي».