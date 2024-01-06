«أصحاب الهمم» يحتفلون بماجد العصيمي

احتفل الرياضيون من «أصحاب الهمم» في نادي دبي، بماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي، تثميناً لاحتفاظه برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي، خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض. وحرص «أصحاب الهمم» على تهنئة العصيمي. ووجه ماجد العصيمي الشكر إلى أصحاب الهمم على الاحتفالية، معرباً في تصريح صحافي عن فخره واعتزازه بهذه المبادرة التي تجسد الأسرة الواحدة بنادي دبي لأصحاب الهمم، واصفاً الاحتفال بأنه يوم استثنائي وخاص بالنسبة له.