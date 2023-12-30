مانشستر سيتي أغلى أندية العالم مع نهاية 2023

كشف موقع «ترانسفير ماركت» لإحصاءات كرة القدم عن قائمة أغلى الأندية في العالم من ناحية القيمة السوقية، مع اقتراب عام 2023 من نهايته.

وتصدّر القائمة نادي مانشستر سيتي، بطل العالم وأوروبا وإنجلترا بقيمة 1.29 مليار يورو، يليه أرسنال (1.11)، وريال مدريد (1.04)، وباريس سان جيرمان (1.03) مليار يورو. ولا تتجاوز قيمة أي فريق آخر المليار يورو باستثناء هذا الرباعي، ليأتي تشيلسي في المرتبة الخامسة بقيمة 984 مليون يورو.