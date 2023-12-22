رمسـة مـلاعب

حارس

نفى الحارس الاحتياطي أن تكون حملة الانتقادات الممنهجة التي تعرض لها مؤخراً هي السبب في خروجه من قائمة الفريق، وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه لحقت به إصابة مفاجئة في الركبة حرمته المشاركة حتى في التدريبات الجماعية.

كودجو

رسم مهاجم فريق العين لابا كودجو الحيرة على وسائل الإعلام، برفضه الأداء بأي تصريح خلال عبوره المنطقة المختلطة، إذ كانت تظهر على اللاعب علامات الاستياء، رغم أنه سجل ثنائية ساعدت فريقه على الفوز على خورفكان، وجعلت منه كذلك أفضل هداف أجنبي في تاريخ «الزعيم».

أداء

قال لاعب أجنبي في نادٍ كبير لـ«الإمارات اليوم»، إن السبب في عدم تقديمه المستوى المعروف عنه يعود إلى استمرار توظيفه في خانة مختلفة عن مركزه الأساسي، وإنه بسبب ذلك يشعر بحالة من عدم الرضا عن نفسه.