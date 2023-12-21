رمسـة مـلاعب

مطالب

اشترط لاعب من المقيدين في فئة المقيم على ناديه الحصول على مليونين ونصف المليون دولار راتباً سنوياً لتمديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في وقت رفض النادي شروط اللاعب المالية، وهناك اتجاه لعدم تمديد عقده إذا ما تمسك بمطالبه التي قدمها وكيله.

مبادرات

يبحث مسؤولو أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عن رعاة للمبادرات التي يعتزم الإعلان عنها لتحفيز الجماهير لحضور المباريات. وتأتي هذه الخطوة من النادي بعد تراجع نسبة تواجد الجماهير في المدرجات خلال المواجهات الماضية.

غوران

دخل مدرب النصر السابق غوران ضمن دائرة اهتمامات أحد الأندية التي تنوي إجراء التغيير الثالث على طاقمها الفني، بعد فشل المدرب الحالي في تحقيق النتائج التي كانت منتظرة منه، ووجود اتجاه قوي لإقالته في نهاية الجولة المقبلة، أو مع نهاية الدور الأول على أقصى الاحتمالات.