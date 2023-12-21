300 بحار يشاركون في كأس آل مكتوم لقوارب التجديف
أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن القوارب المشاركة في منافسات بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية (30 قدماً). وينطلق السباق المرتقب بعد غدٍ الساعة الثالثة عصراً على مياه قناة دبي المائية، بمحاذاة ممشى منطقة الجداف، لمسافة تصل إلى 2.3 كيلومتر.
ويشارك في الحدث نحو 300 بحار على متن 30 قارباً ستخوض التحدي الكبير للفوز بالمراكز الأولى في الشوطين: المحلي المخصص لقوارب النخبة، الذي سيشهد مشاركة 20 قارباً، وشوط الفئة المفتوحة المخصص للقوارب من دول مجلس التعاون الخليجي، وفرق الدوائر والمؤسسات الحكومية والوطنية الذي يجمع 10 قوارب.
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