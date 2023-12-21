«دوري التنس العالمي» في ضيافة أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس بأبوظبي، النسخة الثانية من دوري التنس العالمي، وتستمر حتى 24 الجاري، بمشاركة 16 من نجوم ونجمات العالم المصنفين.

وأعلنت اللجنة المنظمة القائمة النهائية للمشاركين الذين تم تقسيمهم إلى 4 فرق، هي (هونر إف إكس فالكونز، وبي بي جي إيجلز، وإس جي مافريك كايتس، وتي إس إل هوكس).

وستتنافس الفرق الأربعة في مباريات، تضم منافسات الفردي للرجال والسيدات، بالإضافة إلى مواجهات الزوجي المختلط.

وتضم تشكيلة أبرز اللاعبين المشاركين: دانييل ميدفيديف، «المصنف الثالث»، وآندريه روبليف، «المصنف الخامس» وستيفانوس تسيتسيباس، «المصنف السادس»، وهوبرت هوركاتش وتايلور فريتز وكاسبر رود وغريغور ديمتروف وفرانسيس تيافوي، إلى جانب أبرز المشاركات، على غرار إيغا شفيونتيك، «المصنفة الأولى» عالمياً للاعبات التنس المحترفات وحاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة، وأرينا سابالينكا، «المصنفة الثانية» عالمياً، ويلينا ريباكينا، «المصنفة الرابعة» عالمياً وحاملة لقب بطولة ويمبلدون 2022، وكارولين غارسيا وصوفيا كينين وليلى فرنانديز وبولا بادوسا وميرا أندريفا.