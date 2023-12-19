انطلاق دورة النخبة الآسيوية لمدربي كرة القدم في دبي

بدأت أمس الفترة الأولى لدورة النخبة الآسيوية للمدربين (AFC A Diploma)، التي يُنظمها اتحاد كرة القدم في فندق ميلينيوم مردف بدبي، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويشارك فيها 22 مدرباً من أندية الدولة، ومدربان من السعودية والبحرين.

وتُركز الدورة الآسيوية على مدار سبعة أيام على مسؤوليات المدرب، وكيفية بناء الفريق، وقدرته على وضع استراتيجية مناسبة قبل المباراة، والمبادئ الدفاعية ونظام اللعب والاتجاهات التكتيكية في التدريبات والمباريات.

ويُقدم ويُشرف على هذه الدورة المحاضرون المعتمدون لدى الاتحاد القاري للعبة، وهم: جمال الحساني، وعبدالمجيد النمر، وعبدالرحمن الحداد.

الجدير بالذكر أن دورة النخبة الآسيوية للمدربين تُقام على أربع فترات، وستُعقد الفترات المتبقية للدورة خلال يناير وفبراير ومايو من العام المقبل.